Минобороны: Российская система ПВО сбила украинский МиГ-29 в районе Запорожья

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Силами противовоздушной обороны был уничтожен украинский истребитель МиГ-29 в районе Запорожья. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.
Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщал, что за октябрь российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены более 1,4 тысячи украинских средств воздушного нападения, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.
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Александр Бойцов