Минобороны: Российские силы ПВО предотвратили атаку на Крымский мост

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Министерство обороны Российской Федерации выступило с заявлением, в котором сообщается о попытке атаки на Крымский мост. Она была успешно предотвращена российскими средствами ПВО.
Российскими средствами противовоздушной обороны ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений объектов инфраструктуры и пострадавших нет.
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Александр Бойцов