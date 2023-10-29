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Минобороны: Российские системы ПВО за сутки сбили два самолёта ВСУ

29 октября 2023, 01:49
Фото: iStock/Oleg_Elkov

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
Штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Украины были уничтожены в районах населенных пунктов Дарьевка (Херсонская область) и Терновка (Днепропетровская область).

Ранее в российском военном ведомстве сообщили о том, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили шесть украинских БПЛА над Тульской и Орловской областями.


Киевский режим, отчаявшись добиться хоть каких-то успехов на поле боя, все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные города и объекты на территории России. Средства ПВО РФ успешно отражают эти атаки, но вынуждены постоянно находиться в состоянии повышенной боевой готовности.

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МО РФ: 36 украинских БПЛА было сбито над акваторией Чёрного моря и Крымом
29 октября 2023, 02:07

Фото: iStock/Yurchello108

Российские дежурные системы ПВО сбили 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», — сообщили в военном ведомстве. 
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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#минобороны рф
#бпла
#украина
#крым
#чёрное море
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РИА Новости: Шесть бойцов ВСУ добровольно сдались в плен под Купянском
29 октября 2023, 01:01

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Группа из шести военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) добровольно сдалась в плен российским войскам под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова одного из бойцов 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ.




По словам российского военнослужащего, пленные воевали в составе 54-й бригады ВСУ. Как пояснили сами сдавшиеся, они добровольно сложили оружие после того, как российские бойцы зашли на их позиции.

Ранее стало известно, что добровольческий батальон, названный в честь Богдана Хмельницкого и состоящий из бывших военнослужащих ВСУ, вступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) под названием «Каскад». Бойцы собираются отправиться на передовую после того, как примут присягу.

По данным конца сентября, в плен российских военных сдались свыше 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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#вс рф
#украина
#всу
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На Западе испугались новой российской военной разработки
«Царьград»: комплекс «Альбуга» превосходит военный потенциал НАТО
28 октября 2023, 18:33

Фото: iStock/vladj55

На Западе призвали запретить разработку мощнейшего российского военного комплекса. Об этом пишет «Царьград».
Напомним, что в сентябре, в ходе выступления на ВЭФ, президент России Владимир Путин рассказал о новой российской разработке. Речь шла о комплексе электромагнитного излучения «Альбуга». 

Разработка привлекла внимание Запада. Так, издание Daily Star писало, что у нового оружия огромный потенциал, его возможности превосходят те, что имеются у ядерного оружия. 

Прокомментировал слова Путина и генсек Нато Йенс Столтенберг, который ознакомился с техническими характеристиками нового комплекса. Он призвал Россию немедленно завершить работу над новым оружием, поскольку его мощь в несколько раз превосходит весь ядерный потенциал НАТО. 

По словам военного эксперта, редактора журнала «Арсенал отечества» Алексея Леонова, главной задачей «Альбуги» является информационная составляющая. Собеседник «Царьграда» рассказал, что с помощью этого комплекса можно бороться в системами боевого управления, системами разведки и связи. 

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#россия
#разработка
#вооружение
#нато
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Скотт Риттер: США не смогут спасти Украину от поражения в конфликте с Россией
28 октября 2023, 17:51

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Военные поставки и финансовая помощь США уже не смогут спасти от поражения в конфликте с Россией, которое становится все более очевидным. Об этом заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
В интервью YouTube-каналу Dialogue works военный эксперт высказал удивление, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать страну, которая явно проигрывает. Также Риттер с сарказмом констатирует, что администрация Вашингтона по-прежнему готова продолжать политику, которая приведет к гибели еще многих тысяч украинцев. А также отправлять на Украину самолеты, чтобы увидеть, как русские их сбивают в большом количестве.

По мнению экс-разведчика, Соединенные Штаты в настоящее время не способны оказывать действенную помощь даже одной стране. Что же говорить о ситуации, когда придется оказывать поддержку одновременно Киеву и Тель-Авиву, заключил эксперт.

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#эксперт
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#интервью
#украина
#сша
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Сальдо: Расстрелы в рядах ВСУ стали самым обычным делом
28 октября 2023, 17:18

Фото: сайт Кремля

Стрельба по своим в вооруженных формированиях киевского режима уже стала привычным делом. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В своем телеграм-канале он написал, что жертвами чаще всего становятся мобилизованные новобранцы, которых в частях ВСУ большинство. Их используют в качестве прикрытия, живого щита, который пускают вперед, под убийственный огонь. А следом идут террористы из националистических батальонов, иностранные наемники или кадровые боевики. Таким способом украинские националисты организовали своеобразные заградительные отряды из своих же боевых товарищей, отметил Сальдо.

Также глава Херсонской области рассказал, что тела убитых часто не убирают с поля боя, а раненых отвозят в последнюю очередь. Причем везут не в полевые санчасти, а сразу в дальние госпитали, так что живыми туда доезжают не все, заключил Владимир Сальдо.

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Запад вынуждает Украину реализовать невыполнимые требования
Al Mayadeen: Запад вынуждает Украину нарастить собственное военное производство
28 октября 2023, 17:01

Фото: iStock/Tomas Ragina

Запад вынуждает Украину наращивать собственное производство вооружения в условиях острой нехватки людских ресурсов. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.
Отмечается, что в настоящее время увеличение военного производства на Украине крайне сложно реализовать. Это связано с тем, что долгие годы в стране наблюдалась деиндустриализация, а экономика государства совершенно не готова к дополнительным тратам.

Также известно, что украинское правительство взволнованно сокращением поддержки западных стран из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики утверждают, что переключение внимания западных союзников на другие события крайне опасно для президента Украины Владимира Зеленского. 

Кроме того, издание обращает внимание на нехватку рабочих, что связано с большим оттоком населения из страны, а также мобилизацией. Таким образом, у Украины нет человеческих ресурсов для поддержания инфраструктуры. 

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#украина
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#производство
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Алаудинов: Спецназ «Ахмат» активно пополняется бывшими бойцами ЧВК «Вагнер»
28 октября 2023, 15:30

Фото: istockphoto/zabelin

Бывшие участники группы «Вагнер» активно вступают в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказал командир чеченского военного формирования Апты Алаудинов.
Он сообщил, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» и раньше пополняли ряды спецназа, но это были единичные случаи. Сейчас же это явление приняло массовый характер. Алаудинов связывает это с тем, что многие командиры «музыкантов» захотели вступить в «Ахмат», а вслед за ними потянулись и рядовые бойцы.

Командир чеченского спецназа напомнил, что в ходе спецоперации его подразделению не раз случалось действовать по соседству с позициями, занимаемыми ЧВК «Вагнер». Алаудинов подчеркнул, что его солдаты всегда были уверены в своих «соседях», знали, что те не подведут и не отступят в трудную минуту, оголяя фланг. Командир «Ахмата» также подчеркнул, что и к его подразделению бойцы ЧВК всегда относились с большим уважением. В заключение Апты Алаудинов назвал «музыкантов»  настоящими мужчинами, воинами и патриотами.

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#солдаты
#вагнер
#чвк
#сво
#спецоперация
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ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на аэродроме Канатово
28 октября 2023, 15:08

Фото: istockphoto/specnaz-s

Военнослужащие Вооруженных сил РФ нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Канатово в Кировоградской области. В результате был уничтожен диспетчерско-командный пункт противника.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. В сообщении ведомства указано, что огневое поражение нанесено командному пункту Воздушных сил Украины, в результате  чего он полностью уничтожен. Атака выполнялась с помощью комбинированного удара высокоточным оружием и беспилотных летательных аппаратов.

Всего за сутки, по данным российского оборонного ведомства, силами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России в зоне СВО нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 117 районах.

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#сво
#всу
#атака
#рф
#служба
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Захарова прокомментировала атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС
МИД: БПЛА ВСУ, который атаковал Курскую АЭС, врезался в склад ядерных отходов
28 октября 2023, 15:06

Фото: iStock/Nordroden

Один из трёх беспилотников, которые 26 октября атаковали Курскую АЭС, упал на склад ядерных отходов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Беспилотник, начинённый взрывчатым веществом, врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС. В результате столкновения были повреждены стены строения. Остальные БПЛА упали на несколько административных зданий станции. 

Предполагается, что в дронах использовались компоненты, которые Украине поставляют западные страны.

Захарова подчеркнула, что украинские власти своими действиями могли устроить настоящий взрыв, который спровоцировал бы ядерную катастрофу. Эта ситуация создала бы огромные проблемы для ряда стран. 

Также представитель российского МИД подчеркнула, что своими действиями Украина поставила себя в один ряд с мировыми террористическими организациями.

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#аэс
#беспилотник
#украина
#россия
#мид рф
#мария захарова
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Достижения.рф