Фото: iStock/Oleg_Elkov
Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
Штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Украины были уничтожены в районах населенных пунктов Дарьевка (Херсонская область) и Терновка (Днепропетровская область).
Ранее в российском военном ведомстве сообщили о том, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили шесть украинских БПЛА над Тульской и Орловской областями.
Киевский режим, отчаявшись добиться хоть каких-то успехов на поле боя, все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные города и объекты на территории России. Средства ПВО РФ успешно отражают эти атаки, но вынуждены постоянно находиться в состоянии повышенной боевой готовности.
Читайте также:
МО РФ: Средства ПВО перехватили шесть БПЛА над Тульской и Орловской областью
Минобороны РФ впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS
Скотт Риттер: Российские системы ПВО полностью уничтожили авиацию ВСУ
Ранее в российском военном ведомстве сообщили о том, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили шесть украинских БПЛА над Тульской и Орловской областями.
Читайте также:
МО РФ: Средства ПВО перехватили шесть БПЛА над Тульской и Орловской областью
Артем Путинцев