Минобороны: Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над территорией Крыма

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Отмечается, что это уже вторая за день попытка террористической атаки ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры. Ранним утром три неприятельских дрона были обнаружены и сбиты системами ПВО над территорией Калужской области. При отсутствии каких-либо успехов на поле боя киевский режим все чаще прибегает к подлинно террористическим методам, пытаясь атаковать мирные российские города и объекты.
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