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Средствами противовоздушной обороны российских Вооруженных Сил в районе населенного пункта Новотроицкое в Донецкой Народной Республике уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины.
За прошедшие сутки были перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда «Ураган». Кроме того с помощью средств РЭБ, ПВО, противодроновых ружей было уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов.
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Александр Бойцов