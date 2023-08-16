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Минобороны: Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе Новотроицкого

16 августа 2023, 14:49

Фото: istockphoto/aapsky

Средствами противовоздушной обороны российских Вооруженных Сил в районе населенного пункта Новотроицкое в Донецкой Народной Республике уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ. Также сообщается об уничтожении около населенного пункта Первомайское Николаевской области радиолокационной станции обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68. В окрестностях населенного пункта Параскевиевка (ДНР) нанесено огневое поражение пункту управления 72-й механизированной бригады ВСУ.

За прошедшие сутки были перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда «Ураган». Кроме того с помощью средств РЭБ, ПВО, противодроновых ружей было уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов.

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В Брянской области уничтожили четверых украинских диверсантов
ФСБ ликвидировала четверых диверсантов при попытке зайти в Брянскую область
16 августа 2023, 15:19

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинских диверсантов на территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте ликвидации украинской группировки обнаружили FPV-дроны. На вооружение были нанесены наклейки с надписью «Собственность ФСБ России» и российской символикой. В ФСБ пояснили, что это свидетельствует о том, что диверсанты планировали совершить провокации на территории России. Также, на местах их дислокации было обнаружено оружие иностранного производства. 

В результате пресечния попытки вылазки диверсантов, 4 бойца ВСУ были ликвидированы. 

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#вс рф
#дроны
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Foreign Policy: Украина будет долго страдать от использования кассетных боеприпасов
Foreign Policy: Украину ждут тяжёлые последствия от использования кассетных боеприпасов
16 августа 2023, 15:10

Фото: iStock/Indigoai

Украина пожалеет об использовании кассетных боеприпасов и будет сталкиваться с последствиями этого решения даже после окончания СВО. Об этом сообщает Foreign Policy.
Автор статьи, приводя в пример Камбоджу, которая сильно пострадала от этого вооружения, заявила, что главными жертвами станут рядовые украинцы.

Она отметила, что кассетные боеприпасы при запуске разбрасывают в большом радиусе огромное количество суббоеприпасов. Разминировать такие территории очень сложно, поэтому, даже после окончания конфликта, эти снаряды будут создавать опасность для мирного населения.

Помимо Камбоджи, от кассетных боеприпасов пострадал Лаос. Выброшенные США снаряды в 1964-1973 годах до сих пор являются причиной гибели огромного количества людей, в том числе и детей.

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#боеприпасы
#украина
#сша
#опасность
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На Украине анонсировали призыв в ВСУ 400 тысяч украинцев
Арестович* анонсирует отправку на фронт еще до 400 тысяч украинцев
16 августа 2023, 15:10

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* анонсировал призыв в Вооруженные силы страны еще до 400 тысяч украинцев.
Об этом он заявил в эфире YouТube-канала журналиста Василия Голованова. 

По словам экс-советника президента Украины, военнослужащие нуждаются в ротации. Те бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения и участвуют в боевых действиях, не могут продолжать служить без отдыха. По его словам, речь идет не об очередной волне мобилизации, а о беспрерывном призыве на службу.

Арестович* добавил, что еще около 200-400 тысяч мужчин отправятся служить. 

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* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов



#солдат
#арестович
#украина
#мобилизация
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Горбачёв: Беспилотники, атаковавшие Крымский мост, собраны из иностранных деталей
16 августа 2023, 14:55

Фото: iStock/Yurchello108

Беспилотники, атаковавшие Крымский мост, сделаны из иностранных деталей, поэтому информация о том, что они украинского производства – фейк. Об этом РИА Новости заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачёв.
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что ведомство самостоятельно разработало БПЛА, которые осуществляли атаки на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. А телеканал CNN опубликовал видео, снятые с этих беспилотников в момент ударов по мосту.

Горбачёв, комментируя эти новости заявил, что СБУ не могла самостоятельно разработать эти дроны. По его мнению, на территории Украины их могли только собрать, и то, из иностранных комплектующих.

Военный эксперт предположил, что за этими атаками стоят США и Великобритания, специалисты из которых непосредственно осуществляли наводку на цель и выстрелы.

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#бпла
#крымский мост
#сбу
#сша
#великобритания
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Добровольческий батальон «Эспаньола» сообщил об отражении атаки ВСУ под Артемовском
Бойцы батальон «Эспаньола» сообщили об уничтожении наступающих сил под Артемовском
16 августа 2023, 14:37

Фото: iStock/zabelin

Добровольческий батальон «Эспаньола» уничтожил наступающие силы ВСУ под Артемовском, сообщили в пресс-службе подразделения в интервью «РИА Новости».
«Атака была. Была попытка прорыва, были долгие бои. У нас есть один двухсотый (убитый), есть несколько трехсотых (раненых). Позиции мы не оставили, а наоборот, наступающие силы были уничтожены, остатки отошли», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

«Эспаньола» - это добровольческое воинское формирование, состоящее из фанатов различных футбольных клубов, участвующее в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее житель освобожденного Артемовска рассказал, как несколько раз испытывал на себе зверства украинских военных.

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#днр
#сво
#вс рф
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Житель Артемовска рассказал о зверствах украинских военных
Житель Артемовска рассказал, как его неоднократно избивали украинские боевики
16 августа 2023, 14:22

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Житель освобожденного Артемовска рассказал, как несколько раз испытывал на себе зверства украинских военных, в интервью «РИА Новости».
«Надели шапку на глаза, надели наручники. И по спине, чисто по ребрам сзади», - поделился собеседник СМИ.

В первый раз мужчина угодил в руки к боевикам ВСУ в ноябре 2022 года. Тогда он решил забраться на вышку сотовой связи, чтобы попытаться наладить связь, не зная, что там находится база украинских боевиков. Его схватили, начали пытать и избивать, чтобы он сознался, что является тайным агентом российской армии. Мужчину все же отпустили, однако, ноутбук и телефон, которые были у него с собой, возвращать не стали.

Во второй раз жителя Артемовска его схватили в собственной квартире. Тогда его с супругой жилье уже было разбомблено под обстрелами, и семья жила у друзей, но мужчина все равно продолжал иногда проверяться там и следить за домом. Когда он зашел в свою квартиру, то увидел, что там успели обосноваться украинские боевики. Его вновь схватили, стали избивать и отпинали ботинками по лицу так сильно, лицевая кость просела внутрь и перебила лицевой нерв.

Российские силы освободили город Артемовск в мае 2023 года. Сейчас он находился под контролем ВС РФ, но боевики ВСУ все равно предпринимают попытки наступать на его флангах.

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#всу
#сво
#жители
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«Месиво из сухожилий и мышц»: Так медики описывают украинские больницы
WP: Украинские солдаты получают серьезные травмы, подрываясь на минах
16 августа 2023, 13:56

Фото: iStock/Drazen Zigic

За время контрнаступления ВСУ многие украинские солдаты получили серьезные травмы и потеряли конечности, подорвавшись на минах, сообщает The Washington Post.
«В нашу больницу каждый день поступает по меньшей мере два солдата, подорвавшихся на минах. Недавно за день было прооперировано 11 таких бойцов, некоторые из которых прошли через ампутацию», - прокомментировал ситуацию украинский врач.

Другой собеседник издания, иностранный врач, который сейчас работает на Украине, заявил, что травмы от мин бывают настолько серьезными, что полностью восстановить анатомию просто не представляется возможным. Он описал ситуацию в военных больницах страны как – «месиво из сухожилий и мышц».

Ранее бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины будут вынуждены прекратить наступление через месяц из-за плохой погоды и потерь в живой силе и технике. По его словам, потери в рядах ВСУ настолько велики, что Украина не сможет обойтись без мобилизации. При этом, на обучение призывников требуются время и ресурсы, которых у Киева нет.

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#мина
#всу
#сво
#врач
#травмы
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НПО «Электромашина» представило модуль для уничтожения морских дронов и мин
16 августа 2023, 12:30

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

На форуме «Армия-2023» НПО «Электромашина» (входит в «Ростех) представило новый корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль (БМ) «Нарвал», который уничтожает морские мины, надводные и береговые объекты, защищает судна от атак воздушных беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что БМ будет устанавливаться на небольших суднах, в частности на катерах, как основное или вспомогательное оружие.

В настоящее время аппарат особенно актуален, поскольку атаки БПЛА и беспилотных катеров ВСУ случаются всё чаще.

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#вооружение
#бпла
#мина
#вс рф
#армия
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В Крыму пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку БПЛА
Минобороны РФ: Системы ПВО пресекли попытку Киева атаковать Крым с помощью БПЛА
16 августа 2023, 11:43

Фото: iStock/aapsky

В Минобороны России сообщили, что около 11 часов утра, была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в районе Крыма.
В ведомстве сообщили, что попытка киевского режима осуществить атаку была пресечена силами ПВО.  

Отмечается, что ВСУ планировали нанести удары по объектам РФ с помощью БПЛА. Российские средства ПВО обнаружили и перехватили дрон противника, который был уничтожен над территорией Республики Крым. По имеющейся информации, в результате происшествия, жертв и разрушений нет. 

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#бпла
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