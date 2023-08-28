Минобороны: Российские средства ПВО за сутки перехватили три управляемые авиабомбы JDAM

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Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки обнаружили и сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM, 27 украинских беспилотных летательных аппаратов и один снаряд РСЗО HIMARS.
Всего с начала СВО были уничтожены 466 самолетов воздушных сил Украины, 247 вертолетов, 6 179 беспилотников, 11 538 танков и других боевых бронированных машин, 1 146 боевых машин РСЗО, 6 095 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 480 единиц специальной автомобильной техники.
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Александр Бойцов