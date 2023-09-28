Минобороны: Российские ВКС сбили украинский Су-25 в ДНР

ВСУ наносят «неистовые удары» по группам своих же сослуживцев, которые приняли решение сдаться в российский плен. Об этом рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.