Минобороны: Российские ВКС сбили украинский Су-25 в ДНР

Фото: istock / Kharkhan_Oleg
Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила украинский штурмовик Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили журналистам РИА Новости в ходе брифинга Министерства обороны 28 сентября.
Штурмовик сбили в районе села Торецкое на территории ДНР.
Помимо этого, за прошедшие сутки средствами ПВО были перехвачены 4 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха» и уничтожены суммарно 26 беспилотников в районах населенных пунктов Кодема, Берестовое и Новопетриковка в ДНР и под Новым и Самойловкой в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ наносят удары по своим же сослуживцам, которые решили сдаться в плен. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Командир отметил, что такое регулярно происходит на артемовском направлении, где часто берут украинских пленников. Но многие из них погибают при ударах, наносимых Вооружёнными силами Украины.
Читайте также:
В ряды ВСУ начали призывать тяжелобольных
ВСУ под видом сдачи в плен атаковали российские позиции в ЛНР
В оперштабе Белгородской области опровергли заход украинской ДРГ в регион
Помимо этого, за прошедшие сутки средствами ПВО были перехвачены 4 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха» и уничтожены суммарно 26 беспилотников в районах населенных пунктов Кодема, Берестовое и Новопетриковка в ДНР и под Новым и Самойловкой в Запорожской области.
Читайте также:
В ряды ВСУ начали призывать тяжелобольных
ВСУ под видом сдачи в плен атаковали российские позиции в ЛНР
В оперштабе Белгородской области опровергли заход украинской ДРГ в регион
Алина Юрчак