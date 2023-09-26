Минобороны : Российские военные нанесли огневое поражение боевикам «Азова»*

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Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов»*. Это произошло в районе Серебрянского лесничества.
Накануне, 25 сентября, российские военные отразили атаку 12-й бригады «Азов»* и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском участке линии боевого соприкосновения. Сегодня по противнику был нанесен ответный удар.
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Александр Бойцов