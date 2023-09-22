Минобороны: Российские военные сорвали ротацию морпехов ВСУ на южнодонецком направлении

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Группировка Вооружённых сил РФ «Восток» сорвала ротацию 38-й бригады морской пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал журналистам, что отличились передовые подразделения группировки, которым помогали российские артиллеристы.
В районе Новоукраинки были уничтожены автомобили противника вместе с личным составом, а в районе Старомайорского — ликвидирована разведывательная группа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также были нанесены удары по двум пикапам в районе Новодаровки.
Кроме того, перестали существовать пункты временной дислокации ВСУ в Константиновке и силы противника в Новомихайловке. А реактивной артиллерией была подавлена украинская станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сторожевом. В свою очередь, авиация поразила места скопления живой силы и техники противника в районах Владимировки, Никольского, Угледара, Старомайрского и Урожайного.
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В районе Новоукраинки были уничтожены автомобили противника вместе с личным составом, а в районе Старомайорского — ликвидирована разведывательная группа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также были нанесены удары по двум пикапам в районе Новодаровки.
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Артем Путинцев