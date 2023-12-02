Минобороны: Российские военные сорвали высадку десанта ВСУ на левый берег Днепра

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В Херсонской области российские войска уничтожили десант противника, который планировал высадку на левый берег Днепра. Для ударов по технике и живой силе ВСУ были использованы барражирующие боеприпасы «Ланцет».
Ранее пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видеозапись, на кадрах которой видно, как российские «Ланцеты» уничтожают танки ВСУ. Это произошло в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Барражирующий боеприпас сначала поразил один украинский танк. Второй попытался доехать до леса, чтобы укрыться в деревьях от беспощадного «Ланцета», но не успел. Оператор навел беспилотник и поджег и вторую цель.
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Александр Бойцов