Минобороны: Российские военные сорвали восемь атак ВСУ на двух направлениях

Фото: iStock/Sergii_Zysko
Военнослужащие российской армии предотвратили восемь попыток атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях, уничтожив при этом более 100 боевиков. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«В ходе ведения активной обороны <...> на сватовском и краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки», — отметил он.Также, по словам Савчука, ВС РФ уничтожили два украинских пикапа и два миномёта. Савчук отметил, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» сбил украинский беспилотник.
Читайте также:
Российская армия сорвала планы ВСУ по форсированию Днепра
Бывший советник ЦРУ заявил, что американское «чудо-оружие» не сработало
ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Антоновского моста
Артем Путинцев