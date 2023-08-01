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Минобороны: Российские военные сорвали восемь атак ВСУ на двух направлениях

01 августа 2023, 06:20

Фото: iStock/Sergii_Zysko

Военнослужащие российской армии предотвратили восемь попыток атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях, уничтожив при этом более 100 боевиков. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«В ходе ведения активной обороны <...> на сватовском и краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки», — отметил он.

Также, по словам Савчука, ВС РФ уничтожили два украинских пикапа и два миномёта. Савчук отметил, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» сбил украинский ​беспилотник.




Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#сво
#всу
#вооружённые силы рф
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Валерий Герасимов побывал в зоне СВО на запорожском направлении
Минобороны: Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления войсками на запорожском направлении
01 августа 2023, 06:50

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении в зоне СВО. Об этом сообщило 1 августа российское министерство обороны.
По прибытии на командный пункт генерал армии Герасимов заслушал доклад командующего группировкой. Генерал-полковник Александр Романчук изложил общую обстановку на данном участке фронта, рассказал о характере действий противника и доложил о выполнении военнослужащими ВС РФ боевых задач на ореховском направлении.                                      



Глава Генштаба обратил внимание на необходимость своевременно выявлять войска противника, наносить по нему превентивные удары, а также расширять арсенал применения контрбатарейной борьбы.

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Сирены воздушной тревоги звучат в нескольких областях Украины
01 августа 2023, 03:11

Фото: iStock/anutr_tosirikul

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные обновляемой онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Кроме того, сигналы воздушной тревоги прозвучали в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах на территории города и воздушной тревоге по всей Харьковской области.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#украина
#воздушная тревога
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В Харькове прозвучало три взрыва
РБК: Мэр Харькова сообщил о трех взрывах в городе, в регионе объявлена воздушная тревога
01 августа 2023, 00:26

Фото: iStock/3sbworld

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех взрывах в Шевченковском районе города, пишет РБК. В регионе объявлена воздушная тревога.
Кроме того, украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городе Купянске Харьковской области.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#украина
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Российская армия сорвала планы ВСУ по форсированию Днепра
Рогов: Упреждающие удары ВС РФ сорвали планы ВСУ по форсированию Днепра
31 июля 2023, 22:11

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Планы Вооруженных сил Украины по форсированию Днепра были сорваны серией упреждающих ударов со стороны российских войск, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», - прокомментировал ситуацию Рогов.  

Он напомнил, что украинские боевики планировали форсировать остатки пересохшего после атаки Каховского водохранилища в районе города Энергодар и ЗАЭС.

Ранее Рогов назвал ложью заявление министр энергетики Украины Германа Галущенко о взрыве на Запорожской АЭС. Так он ответил на заявление Галущенко о том, что реактор на ЗАЭС может рвануть в любой момент, поскольку Украина полностью отключена от систем мониторинга безопасности станции.

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Бывший советник ЦРУ заявил, что американское «чудо-оружие» не сработало
Джим Рикардс: Российские силы уничтожили американское «чудо-оружие»
31 июля 2023, 22:00

Фото: iStock/alexkich

Американская военная техника так и не помогла ВСУ достичь успеха в контрнаступлении, заявил бывший советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.
«Чудо-оружие» не сработало. Недавно я видел горящий немецкий танк «Leopard 2». Так вот, русские их уничтожают. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить им GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают, и с F-16 будет то же самое», - прокомментировал ситуацию Рикардс.  

По его мнению, от военных действий на территории Украины страдают Соединенные Штаты, а не Россия. Американские запасы истощаются, киевское наступление терпит сокрушительное поражение, заключил Рикардс.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские беспилотники перебили большую часть артиллерийских установок калибром 155 миллиметров, которые были у ВСУ. По словам эксперта, именно это подтолкнуло американского лидера Джо Байдена к решению о передаче Украине кассетных боеприпасов.

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Бывший агент ЦРУ заявил, что у Украины почти не осталось артиллерии
Ларри Джонсон: Российские дроны уничтожили большую часть артиллеристских установок ВСУ
31 июля 2023, 20:54

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские беспилотники перебили большую часть артиллерийских установок калибром 155 миллиметров, которые были у ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«У украинцев нет достаточно артиллерии, чтобы поменять ситуацию на поле боя. Боеприпасы и сами установки у них на исходе, атаки российских дронов происходят постоянно. Они охотятся за артиллерией и взрывают ее», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

По словам эксперта, именно это подтолкнуло американского лидера Джо Байдена к решению о передаче Украине кассетных боеприпасов. У самих американцев не осталось боеприпасов калибром 155 миллиметров, заключил Джонсон.

Ранее Джонсон заявил, что по итогам специальной военной операции власть на Украине сменится на дружественную России. Он также уверен, что Североатлантический альянс потерпит поражение в конфликте и развалится, когда он завершится. Страны будут выходить из НАТО, который доказал свою неэффективность.

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#всу
#сво
#оружие
#боеприпасы
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Три человека погибли и 15 пострадали под обстрелом села в Запорожской области
Балицкий: В результате обстрела украинскими боевиками запорожского села погибли три человека
31 июля 2023, 20:30

Фото: iStock/Soumen Hazra

Вооруженные силы Украины обстреляли село Басань в Запорожской области, в результате чего погибли три человека, написал врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей. По предварительным данным, трое погибших, местные жители, гражданские. Около 15 человек пострадали, доставлены в медицинские учреждения», - прокомментировал ситуацию Балицкий.  

Под завалами разрушенного магазина все еще находится 12-летний ребенок. На месте трагедии работают экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заключил глава региона.

Ранее ВСУ трижды обстреляли город Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. Один снаряд попал в жилой дом, который загорелся. В нем погибла женщина. 

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#евгений балицкий
#запорожская область
#всу
#погибшие
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Кадыров: Чеченские бойцы нанесли удар по украинским наемникам на их территории
31 июля 2023, 18:51

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Глава Чечни рассказал, что бойцы начальников отделов МВД Агуева и Делимханова совместно с военнослужащими группы военнослужащими «Запад-АХМАТ» МО России нанесли удар по частям ВСУ в районе населенного пункта Сотницкий Казачок в Харьковской области.
По его словам, чеченские бойцы проанализировали действия противника и пришли к выводу, что лучше поражать врага на его территории. Кадыров пояснил, что такая тактика имеет целый ряд преимуществ, передает интернет-газета «Глас народа». Во-первых, это безопасность российских приграничных населенных пунктов. Затем, в случае обнаружения противника появляется определенный запас времени для разработки наиболее эффективной стратегии атаки. Немаловажным является и фактор неожиданности.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что, в отличие от украинских боевиков, атаковавших гражданскую инфраструктуру в Белгородской области, чеченские бойцы работали исключительно по живой силе и технике противника.

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#безопасность
#разработки
#рамзан кадыров
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ООН: более двух тысяч жителей погибли на новых территориях РФ с начала СВО
31 июля 2023, 18:37

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

На новых российских территориях с начала СВО погибли более двух тысяч мирных жителей, при этом ранены оказались почти три тысячи человек. Об этом стало известно из отчёта Управления верховного комиссара ООН.
По данным ООН, с начала спецоперации, на территориях, которые перешли под контроль погибли 2086 мирных жителей, кроме того, различные ранения получили 2921 человек. При этом не уточняется, в результате чьих именно действий гибнем мирное население.

Уточняется, что в ЛНР и ДНР погибли 758 жителей, при этом 2641 человек ранен. Всего же за время проведения спецоперации погибло 9 369 человек мирного населения, ранены - 16 646. Уточняется, что абсолютное большинство людей стали жертвами «взрывоопасного оружия».

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