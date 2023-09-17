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Минобороны: Российские войска отразили атаку противника в районе Работино

17 сентября 2023, 13:37
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об очередной атаки противника в районе населенного пункта Работино. Потери ВСУ составили до 140 человек.

За прошедшую неделю российские военнослужащие отразили уже не менее двух десятков атак украинских боевиков в районе Работино и Вербового на Запорожском направлении. Противник снова и снова идет вперед, не считаясь с потерями. Из-за большой убыли в живой силе украинское командование было вынуждено отвести в тыл 82-ю десантно-штурмовую бригаду для пополнения и восстановления боеспособности.

Накануне, 16 сентября, части Вооруженных сил РФ контратаковали северо-восточнее села Работино и вернули под свой контроль часть ранее утраченных позиций. Уже сегодня, 17 сентября, в районе Новоданиловки Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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Сальдо заявил о взятии в плен украинских военнослужащих в Херсонской области
Сальдо: восемь украинских военнослужащих взяты в плен ВС РФ
17 сентября 2023, 14:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские военные взяли в плен восемь военнослужащих ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что украинские военные всё чаще начали осознавать, что их правительству они не нужны, а их жизни ни для кого не имеют значения. А попадая в плен к России, они остаются в живых.

Сальдо также отметил, что один из военкомов, находящийся на подконтрольной Украине территории, заявил, что их общего числа мобилизованных прошлой осенью украинцев до сих пор находятся на фронте лишь 10%. Остальные из них либо погибли, либо остались инвалидами. По словам врио главы Херсонской области, вероятность умереть или остаться калекой в рядах ВСУ достигает 90%.

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#россия
#военные
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Лавров сообщил, кто на самом деле управляет конфликтом на Украине
Ларов: США, управляя конфликтом на Украине, хотят нанести поражение России
17 сентября 2023, 13:42

Фото: iStock/rarrarorro

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликтом на Украине управляют США. Об этом он сообщил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
Лавров утверждает, что США, поставляя Украине вооружение, обостряют конфликт и тем самым действуют против РФ. В планах у Вашингтона – нанести стратегическое поражение России. Всё это говорит о том, что США управляют этой ситуацией, именно от их действий зависит её исход. 

Данное заявление было сделано в ответ на анонсированные США поставки более дальнобойных ракет Украине. Речь идёт о ракетах ATACMS, способных достигать до 300 километров. В настоящее время идут дополнительные переговоры по осуществлению этих поставок.

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#россия
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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Воронежской области
17 сентября 2023, 12:44

Фото: iStock/aapsky

В районе 9:40 мск над Воронежской областью был сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Глава региона Александр Гусев заявил, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в этот день сообщалось, что на территории Тульского логистического центра №1 упал украинский дрон-камикадзе. Он обрушился вблизи цеха, на котором собирают китайские автомобили Haval. Также рядом находится филиал металлургической компании «Евраз». 

Также губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что беспилотник ВСУ упал в городе. В результате происшествия загорелся резервуар с топливом на нефтебазе в Железнодорожном районе Орла. 

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#бпла
#воронеж
#украина
#всу
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Полковник Макгрегор: Западная разведка помогает ВСУ наносить ракетные удары
17 сентября 2023, 11:29

Фото: istockphoto/vadimrysev

Западная разведка помогает Украине наносить по России удары ракетами большой дальности. Об этом заявил бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) он написал, что американские, британские, а также, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы наблюдения, разведки и сбора разведывательных данных используются украинскими военными для нанесения ударов ракетами дальнего радиуса действия. Военный аналитик также отметил, что эта информация скрывается администрацией Белого дома от простых американцев.

Украина ранее просила США о поставках раке большой дальности ATACMS. В Пентагоне заявляли, что пока решение по этим ракетам в американском военном ведомстве не принято.

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#сша
#украина
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#информация
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#ракета
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Столтенберг призвал готовиться к не скорому окончанию конфликта на Украине
Столтенберг: конфликт на Украине затянется
17 сентября 2023, 10:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Конфликт на Украине затянется надолго. Об этом немецкой медиагруппе Funke заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он сообщил, что мировые конфликты зачастую идут не по запланированному пути. Такая же ситуация наблюдается и в нынешней ситуации на Украине. Поэтому Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту.

Кроме того, генсек НАТО отметил, что рассматривает Украину как потенциального участника альянса в будущем.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что из-за постоянных неудач ВСУ НАТО может ввести свои войска на Украину. США рассматривают такое развитие событий. При этом, Вашингтон способен компенсировать неудачи ВСУ поставками ракет ATACMS.

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#украина
#нато
#конфликт
#сво
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WSJ: Плохая погода не даст ВСУ шансов прорвать российскую оборону
17 сентября 2023, 10:52

Фото: istockphoto/Nzpn

На Западе обеспокоились помощью, которую Вооруженным силам РФ может оказать неожиданный союзник. Дожди, а затем и снегопады способны помешать частям ВСУ прорвать хорошо отлаженную российскую оборону.
Материал об этом появился в издании The Wall Street Journal. Один из опрошенных украинских военных посетовал, что дождь и осенняя распутица сократят и без того невеликое количество логистических маршрутов и до предела усложнят передвижение военной техники. Авторы статьи указывают, что бронетехнике будет крайне трудно передвигаться по рыхлой из-за дождей и снега земле, что создаст еще большие сложности для контрнаступления ВСУ.

Если за лето, используя хорошие дороги, украинские войска не смогли добиться заметных военных успехов, то с наступлением плохой погоды, приходом дождей и снегопадов шансы на прорыв российской обороны практически сведутся к нулю, говорится в публикации. Российские фортификационные сооружения и минные поля вкупе с бездорожьем станут непреодолимым препятствием для украинского контрнаступления, заключают авторы материала.

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#всу
#техника
#контрнаступление
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Дрон-камикадзе ВСУ упал на территории Тульского логистического центра
17 сентября 2023, 09:49

Фото: istockphoto/rancho_runner

Украинский дрон-камикадзе упал на территории Тульского логистического центра № 1. Падение беспилотника произошло в опасной близости от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании «Евраз».
Пострадавших в результате падения БПЛА нет, повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящее время место падения беспилотника оцеплено, там работают представители спецслужб.

По предварительным данным, украинский дрон летел в сторону Москвы, но средства ПВО засекли и сбили его над Тулой. Инцидент произошел около четырех часов утра. Однако, есть вероятность, что целью беспилотника были топливные резервуары на территории Логистического центра. В любом случае, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал хотя и неподплеку от резервуаров, но не спровоцировал пожар или  взрыв.

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#бпла
#инцидент
#пво
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Резервуар с топливом загорелся после падения БПЛА в Орле
17 сентября 2023, 09:33

Фото: istockphoto/valio84sl

Ранним утром на территорию города Орел упал беспилотник. В результате падения дрона загорелся резервуар с топливом на нефтебазе в Железнодорожном районе города.
Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В своем телеграм-канале глава региона сначала написал, что беспилотный летательный аппарат упал на нежилой объект. Позже он уточнил, что в результате падения БПЛА возник пожар в топливном резервуаре, который удалось потушить к 5:30 утра. По предварительным данным, никто не пострадал.

Это далеко не первая попытка ВСУ атаковать с помощью дронов Орловскую область. 15 сентября украинский беспилотник был сбит с помощью средств радиоэлектронной борьбы над территорией Ливенского района. БПЛА упал в районе села Свободная Дубрава. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

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#бпла
#аппарат
#всу
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги
17 сентября 2023, 06:44

Фото: iStock/Photoboyko

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, согласно онлайн-картам украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал прозвучал в различных регионах страны в промежутке с 4:26 до 5:34 по местному времени (соответствует московскому времени).
С начала октября 2022 года Вооруженные силы России начали атаки на украинскую инфраструктуру. Эти удары начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по версии российских властей, был организован украинскими спецслужбами.

В результате атак аффектированы объекты энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи. С этого времени ежедневно объявляется воздушная тревога в разных регионах Украины, иногда — на всей ее территории.

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#воздушная тревога
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