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Министерство обороны Российской Федерации сообщило об очередной атаки противника в районе населенного пункта Работино. Потери ВСУ составили до 140 человек.
Накануне, 16 сентября, части Вооруженных сил РФ контратаковали северо-восточнее села Работино и вернули под свой контроль часть ранее утраченных позиций. Уже сегодня, 17 сентября, в районе Новоданиловки Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
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Александр Бойцов