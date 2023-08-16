Минобороны: Российские войска улучшили позиции на Купянском направлении

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На Донецком направлении суточные потери Украины составили до 250 военнослужащих, три БМП, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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