Минобороны: РСЗО «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Российское Минобороны сообщило о том, что расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск Западного военного округа уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
«Благодаря действиям военной разведки <...> на купянском направлении был обнаружен опорный пункт с личным составом и скопления бронетехники противника. Батарее РСЗО "Ураган" была поставлена задача скрытно занять позиции и нанести удар. <...> Расчеты выставили орудия по координатам и произвели пуски 220-мм снарядами. <...> За успешное выполнение боевых задач расчеты представлены к государственным наградам», — заключили в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве добавили, что действия российских артиллеристов координировались при помощи БПЛА, операторы которых зафиксировали попадания.
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Артем Путинцев