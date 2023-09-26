Минобороны: РСЗО «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться. Об этом он заявил в эфире собственного YouTube-канала.