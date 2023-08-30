Минобороны: Самолёт морской авиации РФ уничтожил четыре катера ВСУ с десантниками

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Самолёт морской авиации ВС России уничтожил в акватории Чёрного моря четыре военных катера Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ. На их борту находилось до 50 украинских десантников.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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