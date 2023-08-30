Минобороны: Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд спецоперации

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Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, которые применяются в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Ранее Шойгу заявил, что в спецоперации на сегодняшний день важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки российский войск всем необходимым для её ведения. Также гендиректор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части российских войск.
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Екатерина Коршунова