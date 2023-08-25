Минобороны: Силы ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью

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Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Силами российской ПВО беспилотник противника был выявлен и уничтожен над Белгородской областью. В результате происшествия, жертв и разрушений нет.
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Анастасия Крестьянова