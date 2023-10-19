Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны сообщило о ликвидации склада авиационных средств поражения ВСУ

Минобороны сообщило о ликвидации склада авиационных средств поражения ВСУ

19 октября 2023, 04:02
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ в Днепропетровской области удалось ликвидировать склад авиационных средств поражения ВС Украины. Об этом Минобороны РФ сообщило в Телеграм-канале.

«На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы

«Зеркало недели»: В украинском Николаеве прогремели взрывы

Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
#склад
#взрывы
#сво
#украина
Читайте нас в
Байден решил запросить 60 миллиардов долларов для Украины
NBC: Байден запросит у Конгресса 60 миллиардов долларов на помощь Киеву
19 октября 2023, 03:27

Фото: iStocK/ValleraTo

По информации телеканала NBC News, американский президент Джо Байден намерен обратиться к Конгрессу с запросом на выделение около 60 миллиардов долларов в виде помощи Украине.
Согласно данным журналистов, из общей суммы в 100 миллиардов долларов, предусмотренной для помощи Украине, Израилю, Тайванию и на укрепление американской границы, Украина получит значительное финансирование. Тем не менее, следует отметить, что работа над этим пакетом финансовой помощи еще не завершена. Предполагается, что президент Байден представит подробности этой инициативы в конце текущей недели.

Читайте также:

США передали ВСУ ATACMS с меньшей дальностью из-за страха перед РФ

FT: Война Израиля с ХАМАС изменит позицию многих стран по Украине

СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ на Украине
#сша
#россия
#работа
#президент
#украина
#финансирование
#война
#всу
#байден
Читайте нас в
В Британии рассказали об использовании ВМФ РФ боевых дельфинов для защиты Крыма
Naval News: РФ перебросила боевых дельфинов для борьбы со спецназом ВСУ в Крыму
19 октября 2023, 02:22

Фото: iStock/Wirestock

По информации газеты Naval News, российские военные в Крыму использовали дрессированных дельфинов для защиты от спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сообщается, что с увеличением активности спецназа ВСУ, российские военные приняли меры, включая использование боевых дельфинов. Загоны для этих дельфинов были установлены на базе Военно-морского флота (ВМФ) России в поселке Новоозерное на северо-западе Крыма. Это мероприятие, предпринятое в сентябре, предположительно, имело целью обеспечить защиту указанной территории от украинских диверсантов.

Читайте также:

В мэрии Анапы напомнили об опасности дельфинов для людей

В Австралии усыпят массово выбросившихся на берег дельфинов

В Японии дельфины напали на туристов и переломали им кости
#военные
#вмф
#меры
#всу
Читайте нас в
Стало известно о разработке биологического оружия около границ России
МИД РФ: Украина и США разрабатывали биологическое оружие около границ России
18 октября 2023, 23:38

Фото: iStock/yacobchuk

Украина при поддержке американских военных проводила исследования в области биологического оружия недалеко от российской границы, сообщил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю вооружений в МИД России Константин Воронцов, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что существуют доказательства военно-биологической программы на Украине с поддержкой Пентагона и что исследования компонентов биологического оружия были проведены неподалеку от российских границ. Воронцов также отметил, что как Украина, так и Соединенные Штаты не отвечают на доводы и запросы, представленные Россией.

Читайте также:

Никулин: Ядерное оружие сдерживает мир от третьей мировой войны

Минобороны опубликовало список участников биологических программ США на Украине

Стало известно о планах Украины заразить население страшными болезнями
#сша
#оружие
#украина
#население
#мир
#ядерное оружие
Читайте нас в
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы
Власти Павлограда Днепропетровской области сообщили о взрывах
18 октября 2023, 23:12

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В городе Павлоград в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Была объявлена воздушная тревога, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Также воздушная тревога сработала еще в нескольких областях, включая Днепропетровскую.

 «В Павлограде произошли взрывы. Все необходимые службы находятся в боевой готовности», - написал Лысак.
Читайте также:

«Зеркало недели»: В украинском Николаеве прогремели взрывы

В Запорожье прогремели взрывы

Гладков: В Белгородской области сбито три БПЛА ВСУ самолетного типа
#бпла
#взрывы
#тревога
#всу
#запорожье
#воздушная тревога
Читайте нас в
«Зеркало недели»: В украинском Николаеве прогремели взрывы
18 октября 2023, 21:42

Фото: iStock/RamonCast

В украинском городе Николаев прогремели взрывы, сообщает «Зеркало недели».
«Местные паблики сообщают про взрывы. Предварительно произошел пуск баллистических ракет», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Горожан призвали не выходить из укрытий и сохранять спокойствие. Иные подробности взрывов пока не сообщаются. 

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления.

Читайте также: 

Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

«Ещё две недели»: В Киеве обозначили, сколько времени осталось у ВСУ

«Тяжелое поражение»: ВСУ вновь не удалось закрепиться на левом берегу Днепра
#взрывы
#украина
#сво
Читайте нас в
Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
18 октября 2023, 20:34

Фото: iStock/vadimrysev

Российские системы ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать Белгородскую область, заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - прокомментировал ситуацию Гладков.  

Вчера обстрелу подверглось белгородское село Таволжанка. Без света остались жители двух населенных пунктов.

Ранее военные Воздушно-десантных войск при помощи FPV-дрона ликвидировали группу украинских солдат, которые укрылись в блиндаже опорного пункта около населенного пункта Вербовое в Запорожской области.

Читайте также: 

«Ещё две недели»: В Киеве обозначили, сколько времени осталось у ВСУ

«Тяжелое поражение»: ВСУ вновь не удалось закрепиться на левом берегу Днепра

В больнице скончался командир Агаев, который попал под минометный обстрел ВСУ
#белгород
#вячеслав гладков
#пво
#сво
#бпла
Читайте нас в
«Ещё две недели»: В Киеве обозначили, сколько времени осталось у ВСУ
Соскин: Бои в зоне СВО заморозятся уже в ноябре
18 октября 2023, 20:14

Фото: iStock/JARAMA

Вооруженное противостояние в зоне спецоперации окончательно заморозится через две недели, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Где-то еще две недели. С ноября окончательно наступит замораживание конфликта. Готовьтесь», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

По его словам, обещание осенних и зимних контрнаступательных операций Вооруженных сил Украины - это просто глупости. 

Комментируя выступления министра обороны Украины Рустема Умерова Соскин заявил, что новый глава министерства - лишь случайная фигура на этом посту, у которой нет соответствующего опыта и компетенции, чтобы заявлять о предстоящих операциях украинской армии.

Читайте также: 

Под украинским обстрелом в ЛНР погиб мирный житель

«Тяжелое поражение»: ВСУ вновь не удалось закрепиться на левом берегу Днепра

В больнице скончался командир Агаев, который попал под минометный обстрел ВСУ
#сво
#всу
#украина
#зима
Читайте нас в
Под украинским обстрелом в ЛНР погиб мирный житель
18 октября 2023, 19:56

Фото: iStock/Soumen Hazra

Вооруженные силы Украины обстреляли село Гончаровка в ЛНР, в результате чего погиб мирный житель, об этом сообщила районная администрация в своем Telegram-канале.
«Сегодня 18 октября около 12:00 вследствие зверского обстрела со стороны украинских националистов в селе Гончаровка Сватовского района частично было разрушено помещение детского садика и в результате прилета снаряда погиб мирный житель», - прокомментировали ситуацию представители администрации. 

Отмечается, что прибывшая на место происшествия комиссия оценит ущерб и примет решение о выплате компенсаций пострадавшим. 

17 октября в больнице скончался командир Эльмаддин Агаев, попавший под минометный обстрел ВСУ неделю назад.

Читайте также: 

«Тяжелое поражение»: ВСУ вновь не удалось закрепиться на левом берегу Днепра

Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине

Forbes: ВС России используют дроны для нанесения точных артударов по ВСУ
#происшествия
#комиссия
#ущерб
#обстрел
#всу
#лнр
#погибший
Читайте нас в
«Тяжелое поражение»: ВСУ вновь не удалось закрепиться на левом берегу Днепра
Сальдо: Российские военные не дают ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра
18 октября 2023, 19:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Украины предприняли очередную провальную попытку высадиться на левом берегу Днепра, об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Попытки противника закрепиться на левом берегу не принесли ему результата. Бойцы группировки войск «Днепр» наносят врагу тяжёлое поражение, потери боевиков вооружённых формирований киевского режима очень велики», - прокомментировал ситуацию Сальдо. 

По словам губернатора, в регионе также была пресечена деятельность четырех ДРГ. При этом, оставшиеся в живых украинские боевики под российским огнем отступают к Днепру и просят об эвакуации вдоль Антоновского железнодорожного моста.

Читайте также: 

В больнице скончался командир Агаев, который попал под минометный обстрел ВСУ

«Потери есть - результатов нет». Путин оценил наступление ВСУ на Херсонском направлении

Рогов: ВС РФ за сутки отбили семь атак ВСУ на Запорожском направлении
#херсонская область
#владимир сальдо
#вс рф
#всу
#сво
Читайте нас в
Достижения.рф