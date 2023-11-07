Минобороны сообщило о перехвате волны из 17 украинских беспилотников

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Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал о сбитых пяти беспилотниках над городом и подчеркнул, что все городские службы продолжают работать в нормальном режиме.
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