Минобороны сообщило о перехвате волны из 17 украинских беспилотников

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Система противовоздушной обороны РФ пресекла попытку Вооруженных сил Украины атаковать территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Сообщается, что средства ПВО уничтожили 9 и перехватили 8 беспилотников самолетного типа над территорией Крыма и в акватории Черного моря.
Ранее сообщалось, что десантники из Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск успешно провели операцию по захвату опорного пункта Вооруженных сил Украины в районе Артемовска.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак