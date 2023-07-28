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Минобороны сообщило о предотвращенной атаке беспилотника в Подмосковье

Минобороны России сообщило об успешной ликвидации украинского беспилотника в Подмосковье
28 июля 2023, 09:47

Фото: iStock/vladj55

Российское оборонное ведомство сообщило об отражении атак БПЛА, выпущенных украинскими военнослужащими.

Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили летательные аппараты, которые были выпущены Киевом для атаки объектов инфраструктуры Москвы.

В результате происшествия, разрушений и пострадавших нет. Накануне, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении атаки со стороны противника. Киевский режим осуществил очередную террористическую попытку ночью 28 июля.

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#сергей собянин
#бпла
#происшествия
#всу
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Российские военные отразили атаки штурмовых бригад ВСУ под Клещеевкой
28 июля 2023, 09:02

Фото: istockphoto/Matthew Troke

Штурмовые бригады ВСУ предприняли ряд атак на Соледарско-Артемовском, Лисичанском и Угледарском направлениях. Все они были успешно отражены российскими военнослужащими.
Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, экипажи боевых вертолетов нанесли удары по атакующим бригадам «Лють» и частям Сил специальных операций Украины в районе Клещеевки.

Расчеты артиллерийских орудий плотным огнем поразили пять позиций противника, передает телеграм-канал Readovka. Ударными FPV-дронами нанесено огневое поражение пехоте противника, которая атаковала на бронеавтомобилях в районе Андреевки. Неприятель понес ощутимые потери. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские  гаубицы и два миномета.

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#вертолёт
#всу
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ВСУ обстреляли пропускной пункт в Курской области
Украинские боевики обстреляли международный пункт пропуска в Курской области
28 июля 2023, 08:17

Фото: iStock/Sner

Вооруженные силы Украины атаковали международный пункт пропуска «Суджа» в Курской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
Атака произошла около пяти часов вечера 28 июля. ВСУ нанесли удар по автомобильной пропускному пункту «Суджа», который расположен в 100 метрах от украинской границы.  

Противник выпустил по МАПП три снаряда натовского калибра 122 миллиметра.  

По информации СМИ, обстрел велся несколько минут. К счастью, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

Сегодняшним утром вражеский беспилотник попытался атаковать российскую столицу, но был сбит силами Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрушений и пострадавших нет. 

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#всу
#обстрел
#атака
#снаряд
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Украинские ПВО не смогли сбить ни одного российского дрона на Луганском направлении
Марочко: ПВО ВСУ показывают себя совершенно неэффективными на Луганском направлении
28 июля 2023, 07:45

Фото: iStock/e-crow

Украинские системы ПВО за минувшую неделю не смогли сбить ни одной цели на Луганском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«За истекшую неделю при отражении атак наших военно-космических сил украинским расчетам ПВО не удалось поразить ни одной цели как советскими, так и поставленными западом образцами комплексов», - прокомментировал ситуацию Марочко.  

Напротив, все попытки ВСУ атаковать воздушные цели оборачивались ответными ударами, уничтожающими как личный состав, так и технику противника, заключил Марочко.

Ранее Марочко рассказал, что военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту хищения оружия и боеприпасов из тыловых частей. Для новобранцев зарезервировали на складах оружие, в том числе и западное. Однако, военнослужащие выяснили, что зарезервированное вооружение отсутствует на месте.

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#сво
#всу
#уголовное
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Российская армия готова к большому наступлению
Военный историк и эксперт Норин: ВС РФ готовы начать большое наступление
28 июля 2023, 07:25

Фото: iStock/zim286

Военный эксперт и историк Евгений Норин считает, что российская армия сегодня, как никогда ранее за все время проведения спецоперации, готова перейти от оборонительных действий к наступательным. Об этом он рассказал «Ленте. ру».
«Войны не выигрываются сидя в окопах. Поэтому <...> в любом случае российская сторона перейдет в наступление, по крайней мере, попытается. До осенней распутицы еще есть время, после чего вести наступление будет гораздо сложнее», — cказал Норин.

Что касается действий противостоящих нашим войскам Вооруженных сил Украины (ВСУ), то векторы их действий остаются, по словам эксперта, прежними — это Артемовское, Запорожское и Южно-Донецкое. И сейчас командование украинской армии, считает Норин, стоит перед дилеммой: «прорвать оборону на каком-то участке, на котором они раньше не наступали, и по сути начинать все заново или дожимать наши потрепанные боями части».

Такая тактика, напомнил военный историк, применялась во время Второй мировой войны и даже приносила успех на отдельных участках. Вот именно определением таких участков, чтобы перекинуть туда резервы, не задействованные ранее, и заняты сейчас командиры ВСУ.

«Сейчас ВСУ находятся в таком положении, когда туман войны работает против них: они не знают, остались ли у нас подкрепления, насколько сильна оборонительная линия, которую они атакуют», — подытожил Евгений Норин.

По сведениям New York Times, новая фаза украинского наступления должна продлиться примерно три недели. Основной удар планируется нанести на Запорожском направлении, на юге соответствующей области. Именно туда официальный Киев направляет сейчас те подразделения, которые раньше находились в резерве.

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#вооружённые силы рф
#украина
#эксперт
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«Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
28 июля 2023, 05:28

Фото: iStock/CIPhotos

Расчет ТОС «Солнцепек» Центрального военного округа ВС РФ ликвидировал опорный пункт противника на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт националистов на Краснолиманском направлении», — цитирует агентство заявление ведомства.

Уточняется, что российские бойцы выдвинулись на огневую позицию, после чего при помощи системы управления огнем навели установку на цель и открыли огонь по опорному пункту ВСУ термобарическими снарядами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#украина
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Группа бойцов ВСУ вместе с бронетехникой подорвалась на своих же минах под Угледаром
28 июля 2023, 04:52

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с тремя машинами тяжелой бронетехники подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР. Об этом рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным «Бука» из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.
«Буквально пару дней назад у нас на Угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная <...> подорвались на собственных минах. Плюс подоспела наша РСЗО <...> и очередная попытка наступления захлебнулась», — отметил собеседник агентства.

«Бука» отметил, что ВСУ постоянно, но безуспешно атакуют российские позиции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вооружённые силы рф
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В Запорожской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ
В Запорожской области прогремели взрывы
28 июля 2023, 04:45

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

В части Запорожской области, подконтрольной Киеву, прогремели взрывы. Об этом «Зеркало недели» сообщает в Телеграм-канале.
«Местные паблики сообщают про взрывы в области», — говорится в публикации.

Подробностей произошедшего украинское издание не приводит, также отсутствует информация о разрушениях и пострадавших. Отмечается, что в указанных регионах объявлена воздушная тревога.

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#взрывы
#воздушная запорожская область
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Военный эксперт Кнутов заявил, что ВСУ пытаются блокировать Крым
Военный эксперт Кнутов заявил, что ВСУ пытаются блокировать Крым ударами по переправам
28 июля 2023, 04:22

Фото: iStock/gutaper

Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что Киев ударами по Крымскому мосту и другим переправам хочет устроить блокаду Крыма. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам собеседника издания, удары украиинских боевиков по Крымскому мосту, а также херсонской и керченской переправам нацелены на блокаду полуострова. 

Кроме того, ВСУ придерживаются подобной тактике и на Артемовском направлении, отметил Кнутов.

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#крым
#всу
#крымский мост
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Пушилин назвал число раненых жителей Донецка за сутки
Пушилин: В Донецке в результате обстрела ВСУ ранены семеро мирных жителей
28 июля 2023, 03:24

Фото: iStock/alexmak72427

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков ранены семеро жителей Донецка. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Очередной день ожесточенных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований пережил сегодня Донецк», — говорится в публикации.

В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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#днр
#донецк
#денис пушилин
#всу
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