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Российское оборонное ведомство сообщило об отражении атак БПЛА, выпущенных украинскими военнослужащими.
В результате происшествия, разрушений и пострадавших нет. Накануне, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении атаки со стороны противника. Киевский режим осуществил очередную террористическую попытку ночью 28 июля.
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Анастасия Крестьянова