Минобороны сообщило об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА

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Беспилотник ВСУ предпринял попытку ночью атаковать объекты в Москве и Подмосковье.
После работы средств ПВО он поменял траекторию и упал на нежилое здание на Краснопресненской набережной Москвы.
Жертв и возгораний удалось избежать в своём телеграм-канале Минобороны РФ.
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Жертв и возгораний удалось избежать в своём телеграм-канале Минобороны РФ.
«БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», - сказано в сообщении.Жительница башни «Город столиц» рассказала о прилёте беспилотника в районе Краснопресненской набережной.
«Звук был очень громкий. Просто вспышка, взрыв — бух! Я сначала не поняла, что происходит, подумала, что взорвали нашу башню. Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали Экспоцентр, потому что там шёл дым. <...> Мы побежали смотреть место происшествия, мы были там первые <...> Охранник сказал, что туда пройти нельзя, я очень сильно хотела», — рассказала она в эфире телеканала.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о том, что ночью 18 августа при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра, не нанеся зданию значимых разрушений.
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Мария Фирсова