Минобороны сообщило об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» гостям продемонстрировали новый беспилотный летательный аппарат «Шершень» — так называемый «летающий бинокль», который может успешно использоваться для воздушной и артиллерийской разведки в зоне спецоперации. Об этом рассказал ТАСС глава лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИ вычислительных комплексов им. М. А. Карцева Виталий Долгов.