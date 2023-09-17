Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Воронежской области

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В районе 9:40 мск над Воронежской областью был сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Глава региона Александр Гусев заявил, что пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее в этот день сообщалось, что на территории Тульского логистического центра №1 упал украинский дрон-камикадзе. Он обрушился вблизи цеха, на котором собирают китайские автомобили Haval. Также рядом находится филиал металлургической компании «Евраз».
Также губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что беспилотник ВСУ упал в городе. В результате происшествия загорелся резервуар с топливом на нефтебазе в Железнодорожном районе Орла.
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Ранее в этот день сообщалось, что на территории Тульского логистического центра №1 упал украинский дрон-камикадзе. Он обрушился вблизи цеха, на котором собирают китайские автомобили Haval. Также рядом находится филиал металлургической компании «Евраз».
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Анастасия Чинкова