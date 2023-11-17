Минобороны сообщило об уничтожении десантной группы ВСУ вблизи Крыма

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Морская авиация Черноморского флота России уничтожила семь морских беспилотников ВСУ и быстроходный катер «Виллард» с десантной группой на борту. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что во время воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Чёрного моря российскими военными были обнаружены украинские морские объекты, направлявшиеся в сторону Крыма.
После обнаружения были совершены удары, в результате которых все объекты были ликвидированы.
Ранее СМИ уличили Пентагон в нехватке средств для помощи Украине и восполнения собственных запасов вооружения.
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После обнаружения были совершены удары, в результате которых все объекты были ликвидированы.
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*организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории Российской Федерации
Анастасия Чинкова