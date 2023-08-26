Минобороны сообщило подробности о сбитом над Брянской областью БПЛА

Фото: iStock/valio84sl
В субботу Министерство обороны РФ объявило об уничтожении украинского беспилотного аппарата самолетного типа силами ПВО над Брянской областью.
«26 августа около 21:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области», — уточнили в ведомстве.Читайте также:
Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в селе Щетиновка Белгородской области
В Брянской области под обстрелом ВСУ оказался посёлок
Артем Кузьмин