Минобороны: Средства ПВО пресекли атаку БПЛА ВСУ на Московскую область

Российский беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР с 24 октября уничтожил 9 танков, из которых четыре немецких машины Leopard, а также 22 единицы другой техники и около 100 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью ТАСС сообщил командир отряда.