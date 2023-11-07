Минобороны: Средства ПВО РФ сбили два украинских самолета

Фото: istockphoto/Ales_Utovko
Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили два украинских самолета. МиГ-29 был сбит над территорией Донецкой Народной Республики, а Су-27 — в Харьковской области.
Кроме того, сообщается что силы ПВО перехватили и уничтожили два снаряда, выпущенные противником с помощью американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также в сводке Минобороны приведена информация об уничтожении 33-х вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Читайте также:
Минобороны сообщило о перехвате волны из 17 украинских беспилотников
В Севастополе сбили пять беспилотников
В Воронежской области обезвредили два беспилотника
Александр Бойцов