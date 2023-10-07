Минобороны: Средства ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом

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Украинские войска пытались атаковать объект на территории полуострова Крым с помощью зенитной ракеты С-200, переделанной под ударный вариант. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении малым катером Черноморского флота России украинского безэкипажного катера в десяти километрах от побережья Крыма. Днем ранее при попытке атаковать Севастополь были уничтожены два морских беспилотника. ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по объектам на российской территории. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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Александр Бойцов