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Минобороны: ТОС-2 «Тосочка» поразила скопление солдат ВСУ в ходе спецоперации

17 октября 2023, 05:48
Фото: iStock/Dmitry Shchukin

Фото: iStock/Dmitry Shchukin

Минобороны РФ показало кадры боевой работы ТОС-2 «Тосочка» в зоне проведения СВО. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что экипаж выдвинулся на огневую позицию после получения команды об обнаружении цели и выпустил термобарический снаряд повышенной дальности.

В результате операции была уничтожена группа украинских боевиков, находящихся в укрепрайоне.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#оружие
#снаряд
#сво
#вс рф
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Войска РФ сорвали шесть попыток атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества
17 октября 2023, 06:04

Фото: iStock/zim286

Российская армия сорвала шесть попыток атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, а именно в районе Торского и Серебрянского лесничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы группировки «Центр» ВС РФ Александра Савчука.
«Огнем артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорваны шесть попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»* <...> Уничтожены боевая бронированная машина Kozak и автомобиль пикап, потери украинских военнослужащих составили около 60 человек», — отметил Савчук.

Кроме того, по его словам, бомбардировщики группировки нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*Запрещённая в России террористическая организация
#сво
#вооружённые силы рф
#всу
#днр
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Кулеба: 59 компаний из 23 стран согласились производить оружие с Украиной
17 октября 2023, 05:36

Фото: iStock/olegda88

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что к альянсу оборонных индустрий присоединились 59 компаний из 23 стран. Об этом пишет РИА Новости.
«Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие», — цитирует агентство слова министра.

Ранее министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина планирует сотрудничать с США в производстве систем ПВО.

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#сша
#оружие
#украина
#министр
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Австрийский полковник Райзнер был шокирован тактикой ВС РФ в Авдеевке
16 октября 2023, 17:25

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженным силам России удалось улучшить свои позиции на восточной части линии боевого соприкосновения, заявил австрийский полковник и военный эксперт Маркус Райзнер в интервью для ZDF.
По словам эксперта, российские военные, несмотря на продолжающееся контрнаступление ВСУ, за последние месяцы смогли активизировать свои силы не только чтобы отбивать атаки, но идти вперед.

К тому же, Райзнер отметил, что в некоторых населенных пунктах, в том числе в Авдеевке, ВС РФ и вовсе смогли полностью отрезать украинцев от снабжения. 

Ранее военный аналитик Bild Юлиан Рёпке заявил, что Авдеевка в ДНР может повторить судьбу Артемовска, так как ВС РФ планируют и далее наступать на этот населенный пункт.

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#австрия
#вс рф
#всу
#сво
#контрнаступление
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Численность украинских военных возросла на 40% с 2021 года
МО Украины: численность ВСУ с 2021 года выросла на 40%
16 октября 2023, 17:03

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Число военнослужащих в рядах ВСУ увеличилось на 40% по сравнению с 2021 годом, при этом число женщин в армии Украины достигло 43 тысяч. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«Численность военнослужащих ВСУ увеличилась на 40% по сравнению с 2021 годом. За два года количество женщин в армии выросло на 12 тысяч - сейчас проходит службу почти 43 тысячи военнослужащих», - говорится в сообщении. 

При этом точное число украинских военных не указывается.

Также отмечается, что ранее украинские женщины могли проходить службу в ВСУ на должностях медиков, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров. Однако в нынешних условиях они могут быть пулеметчицами, снайперами и даже командирами БМП.

Кроме того, уточняется, что женщины могут подписать контракт на службу в ВСУ наравне с мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет.

Напомним, с 1 октября текущего года на Украине женщины, имеющие медицинские специальности, обязаны встать на воинский учет.


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#учёт
#медики
#контракт
#всу
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ВС РФ уверены в реализации планов СВО
Шойгу: ВС РФ продолжают реализацию намеченных планов СВО
16 октября 2023, 16:47

Фото: сайт Кремля

ВС РФ уверены не только в обороне, но и в реализации намеченных планов специальной военной операции. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках оперативного совещания, которое прошло под руководством президента РФ Владимира Путина.
По его словам, обстановка в зоне спецоперации выглядит устойчиво и уверенно.

«Войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили», - заявил Шойгу.

Также министр обороны РФ доложил Путину, что украинские военные предпринимают безуспешные попытки произвести наступление на разных направлениях. Им не удается прорвать мощную российскую оборону.

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#министр
#рф
#шойгу
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«На грани пропасти»: Украине предрекли внутреннюю катастрофу
Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине может начаться гражданская война
16 октября 2023, 16:25

Фото: iStock/JARAMA

Украину ждёт банкротство после прекращения финансовой поддержки Запада, в результате чего в стране может начаться гражданская война. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что ситуация на Украине стремительно ухудшается, контрнаступление окончательно провалилось, а экономика стоит на грани полного разрушения. Именно поэтому украинцам нужно готовиться к худшей развязке.

Соскин подчеркнул, что Украина не сможет самостоятельно закрыть дефицит госбюджета, поэтому люди могут остаться без зарплат, пенсий и пособий. Это может привести к гражданской войне в стране. 

В заключение он заявил о необходимости как можно быстрее выходить из конфликта, пока не стало слишком поздно.

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«Это абсурд»: В США высказались о подготовке Украины к борьбе с Россией
Макгрегор: Запад не смог подготовить ВСУ к конфликту с Россией
16 октября 2023, 15:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

За столь короткий промежуток времени не возможно было подготовить Украину к боевым действиям с российской армией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Deep Dive.
«Мы начали вливать туда ресурсы и людей, и за короткое время действительно можно успеть сделать что-то, но создать вооруженную силу, способную противостоять великой державе за 5-7 лет? Это абсурд. В итоге украинцы сражались храбро. И погибли в больших количествах», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

По словам эксперта, конфликт между Россией и Украиной, можно считать, в военном плане, завершенным. К тому же, по словам Макгрегора, киевские власти уже «фактически мертвы».

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#всу
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«Не останется выхода»: В США предрекли предстоящие потери Украины
Дипломат Фриман: Украина потеряет доступ к Черному морю после наступления России
16 октября 2023, 15:28

Фото: iStock/Michele Ursi

Грядёт полномасштабное российское наступление, в результате которого Украина может потерять доступ к Черному морю, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью для Youtube-канала Dialogue works.
«Скорее всего, мы скоро увидим российское наступление. Украина уже лишилась ключевых территорий на востоке и юге. Она может потерять доступ к Черному морю и остаться без выхода к нему», - прокомментировал ситуацию Фриман. 

По словам эксперта, глава Украины Владимир Зеленский крупно просчитался. Он решил, что западные союзники защитят его и помогут в борьбе против России. Однако, он лишь потерял территории и получил горы погибших граждан. 

К тому же, как отметил немецкий журналист Юлиан Рёпке, вооружение, переданное Украине странами Запада, не помогло ВСУ изменить ситуацию на поле боя ввиду того, что ВС РФ эффективно его уничтожает.

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Российская ПВО сбила два истребителя ВСУ МиГ-29 и штурмовик Су-25
16 октября 2023, 15:07

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили два истребителя ВСУ МиГ-29, а также штурмовик Су-25. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29, и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также добавляется, что перехвачено два снаряда РСЗО HIMARS. Кроме того, российскими силами уничтожен 31 вражеский БПЛА в ДНР, Запорожской и херсонской областях.

Также на аэродроме Миргород Полтавской области уничтожен узел связи ВСУ.

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#всу
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