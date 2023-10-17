Минобороны: ТОС-2 «Тосочка» поразила скопление солдат ВСУ в ходе спецоперации

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Минобороны РФ показало кадры боевой работы ТОС-2 «Тосочка» в зоне проведения СВО. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что экипаж выдвинулся на огневую позицию после получения команды об обнаружении цели и выпустил термобарический снаряд повышенной дальности.
В результате операции была уничтожена группа украинских боевиков, находящихся в укрепрайоне.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян