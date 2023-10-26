Минобороны: Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ под Артёмовском

Фото: сайт Минобороны РФ
Тульские десантники пресекли попытку прорыва ВС Украины у Клещеевки к югу от Артёмовска в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Уточняется, что российские расчёты БПЛА Воздушно-десантных войск обнаружили группу украинских бойцов, которые засели в лесопосадке. По информации Министерства обороны, с рассветом противник планировал пойти в атаку.
С наступлением сумерек в указанный район выдвинулись танкисты. Им были переданы координаты позиций ВСУ, противник был уничтожен из 125-мм пушки с расстояния около девяти километров.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Координаты позиций противника незамедлительно были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнем из штатного вооружения танка Т-90М «Прорыв», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян