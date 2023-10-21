Минобороны Украины назвало дату следующей встречи в формате «Рамштайн»

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Начальник управления прессы и информации министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что очередное заседание в формате «Рамштайн» пройдет в Германии в ноябре, главной темой которого станет подготовка ВСУ к зиме. Об этом Павлюк сообщил в эфире телеканала «Рада».
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление Вооружённых силы Украины продолжится осенью и зимой. Украинский глава также добавил что будет сделано все возможное, чтобы плохая погода не помешала армии.
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