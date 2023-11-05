Минобороны Украины расследует гибель 20 военных при награждении под Запорожьем

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Минобороны Украины расследует гибель 20 военных после ракетного удара российской армии на запорожском направлении. Об этом в соцсетях сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.
Уточняется, что удар произошёл 3 ноября. По сообщениям украинского МВД, атака произошла во время вручения наград военнослужащим.
По словам Умерова, расследованием произошедшего, а именно, выяснением всех обстоятельств будет заниматься Главная инспекция Минобороны Украины.
Российское военное ведомство неоднократно заявляло о том, что не производит удары по гражданской инфраструктуре и населению. Удары наносятся исключительно по военным объектам.
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По словам Умерова, расследованием произошедшего, а именно, выяснением всех обстоятельств будет заниматься Главная инспекция Минобороны Украины.
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Анастасия Чинкова