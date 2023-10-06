Минобороны: В Курской области сбили беспилотник ВСУ

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Российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Курской области, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«6 октября около 19 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Отмечается, что атака была подавлена с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.
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