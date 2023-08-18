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Минобороны: ВКС РФ ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов

Минобороны: ВКС РФ ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР
18 августа 2023, 05:29

Фото: РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что авиация РФ нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВС Украины у населенных пунктов Великая Новоселка, Урожайное, Старомайорское, Раздольное и совхоз «Октябрь» в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Баражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» в Великой Новоселке и Времевке. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза «Октябрь», Урожайного, Старомайорского и Раздольного», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Кроме того, средства ПВО сбили три украинских БПЛА «Фурия», «Валькирия» и «Лелека».


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российская группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ в районе Урожайного
18 августа 2023, 05:10

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Подразделения группировки ВС РФ «Восток» уничтожили две группы украинской пехоты, минометный расчёт, артиллерию и скопление живой силы, чем сорвали ротацию Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Кроме того, нанесены авиаудары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, Урожайного, Старомайорского, Раздольного, а также совхоза «Октябрь».

Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным.

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Сальдо: ВС РФ полностью зачистили район Казачьих Лагерей под Херсоном от ВСУ
18 августа 2023, 05:03

Фото: сайт Минобороны РФ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военнослужащие ВС РФ полностью зачистили район села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра от украинских военных. Об этом пишет ТАСС.
В настоящее время рано говорить, будут ли ВС Украины снова пытаться проникнуть на территорию села. По словам Сальдо, основная линия российской обороны не проходит прямо по левому берегу Днепра, так как эта позиция была бы тактически невыгодной из-за легкой простреливаемости с правого берега реки.

«Держать там крупные воинские контингенты значило бы подвергнуться большим потерям», — пояснил врио главы региона.

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Дезертир ВСУ сдался российским военным
РИА Новости: Дезертир ВСУ сдался российским военным
18 августа 2023, 04:12

Фото: iStock/Prostock-Studio

Контрразведка Украины завербовала дезертира ВСУ Игоря Устименко, однако при попытке повредить в Херсонской области российский ЗРК «Бук» он сдался военным РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Устименко рассказал, что с декабря 2020 года проходил службу в артиллерийской бригаде ВСУ, однако в феврале 2023 года рядовой покинул часть и отправился в село Новокаменка Херсонской области к матери, так как не хотел воевать. В мае его нашли украинские спецслужбы и, угрожая расправой, заставили Устименко пойти на совершение диверсии против ВС России.

«Первый месяц выходил сотрудник контрразведки с позывным «Моджахед», угрожал тем, что меня посадят или убьют, когда сюда придут ВСУ. Дал координаты российского зенитного комплекса «Бук» и сказал пойти туда и постараться уничтожить его. С угрозами того, что «ты или это сделаешь или мы тебя посадим, найдем, убьем, жизни не дадим тебе». Под этими угрозами я пошел туда, но увидел там оцепление и решил рассказать все, как есть», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Военный эксперт Михайлов: В резерве ВСУ осталось 50-70 тысяч бойцов
18 августа 2023, 03:17

Военный эксперт Александр Михайлов заявил, что ВСУ в боевых резервах имеют 50-70 тысяч солдат.
«У противника есть резервы. Их можно оценить в 50-70 тысяч реальных полноценных боеготовых людей. Количество личного состава, сформированных в воинских соединениях, которые обеспечены техникой, необходимым запасом боекомплекта», - цитирует URA.RU слова собеседника.

Михайлов добавил, что у украинской армии также есть мобилизационный резерв из мужского населения, которое пока не набрано в зону СВО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Военный эксперт Дандыкин рассказал о характере боев на Запорожском направлении
18 августа 2023, 02:55

Фото: сайт Минобороны РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бои на Запорожском направлении имеют характер на истощение, при этом сейчас ВФУ бросили туда резервы. Об этом пишут «Известия».
«Там сейчас идут жесткие бои, воюет 810-я бригада морской пехоты и не только. Противник хоть как-то пытается изобразить успех — прорваться к Токмаку, ближе к Азовскому морю. Но не получается», — цитирует издание слова собеседника.

Он отметил, что ВФУ несут серьезные потери. Российская сторона несколько дней будет наблюдать за истощением противника, после чего ВС РФ перейдут в наступление не только в районе Купянска, но и на ряде других направлений.

«Так или иначе всё близится к фазе, когда наступать противнику будет нечем. Но пока идут упорные тяжелые бои», — заключил Дандыкин.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Корреспондент «Известий» показала боевую подготовку российских военных в ДНР
18 августа 2023, 01:30

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащие ВС России проходят боевую подготовку на полигонах в ДНР, сообщила корреспондент «Известий» Анастасия Авсюк 18 августа.
Военкор отметила, что обучение бойцов, в ходе которого уделяется внимание инженерно-саперной и тактической подготовке, выглядит как игровая реальность. Военнослужащие штурмуют окопы условного противника на полигоне, используя при этом боевые заряды.

«Боевое слаживание личного состава у нас, грубо говоря, 15 дней. Если есть возможность, мы проводим и просим вышестоящее руководство оттянуть — не 15 дней, а 20–25 дать — если личный состав не готов к выполнению боевых задач», — поделился российский командир с позывным «Гора».


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Дипломат Полянский: Украина не получит преимуществ от использования кассетных боеприпасов
18 августа 2023, 01:29

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский cчитает, что применение кассетных боеприпасов на поле боя не даст Киеву никаких преимуществ, сообщает ТАСС.
«Особых преимуществ на поле боя кассетные боеприпасы не дают, и в Вашингтоне это прекрасно понимают», — подчеркнул Полянский.

Он отметил, что Вашингтон «на протяжении десятилетий морализаторствовал и клеймил военных преступников», применявших кассетные боеприпасы. Теперь же, по словам Полянского, шестой президент Украины Владимир Зеленский и его окружение как раз и будут являться подобными военными преступниками.

Пушилин: из-за ударов ВСУ кассетными бомбами растет число жертв среди мирных жителей
Напомним, о передаче Украине кассетных боеприпасов стало известно 7 июля. Тогда президент США Джо Байден объяснил решение о поставках данного вида вооружения Киеву нехваткой иных снарядов.

Как объяснили в Международном комитете Красного креста, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. При этом снаряды зачастую не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.

В МИД России на Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за смерти мирных жителей после передачи Украине кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву этот вид боеприпасов.

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#украина
#оружие
#всу
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Reuters: США одобрил передачи Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов
18 августа 2023, 00:24

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan

Соединённые Штаты одобрили передачу Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на собственные источники.
Пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат cообщал, что Украина не сможет получить от союзников американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года. По его словам, поставка истребителей Fighting Falcon помогла бы Украине защититься от российских ракет, сделав эти самолёты частью ПВО страны, поэтому Киев возлагал на их поставку большие надежды, которые теперь явно не сбудутся в ожидаемые сроки.

Politico: Украинские пилоты не могут начать обучение полетам на F-16 из-за незнания английского
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал главные трудности при обучении украинских пилотов. По его словам, усложняет обучение то, что бойцы не владеют английским языком, на котором написаны инструкции и настроены все системы внутри боевого самолета. Он указал на необходимость изучения языка украинскими военнослужащими для того, чтобы полноценно использовать истребители в бою.

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#самолёты
#сша
#нидерланды
#украина
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Боец «Птичка»: ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР
Боец «Птичка»: ВСУ заминировали тела сослуживцев перед отступлением в ЛНР
17 августа 2023, 23:56

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российский военный с позывным «Птичка» рассказал, что военнослужащие ВС Украины перед отступлением из Новоселовского в ЛНР заминировали тела погибших сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.
«Сами украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новоселовском, но и трупы. Иногда приходится собирать просто остатки, особенно, когда сдергиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наемниками или самими же военнослужащими вооруженных сил Украины», — цитирует агентство слова бойца ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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