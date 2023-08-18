Минобороны: ВКС РФ ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что авиация РФ нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВС Украины у населенных пунктов Великая Новоселка, Урожайное, Старомайорское, Раздольное и совхоз «Октябрь» в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Баражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» в Великой Новоселке и Времевке. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза «Октябрь», Урожайного, Старомайорского и Раздольного», — цитирует РИА Новости слова собеседника.
Кроме того, средства ПВО сбили три украинских БПЛА «Фурия», «Валькирия» и «Лелека».
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