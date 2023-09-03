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ВС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
Отмечается, что цель удара достигнута и все назначенные объекты были поражены.
Напомним, ранее украинские военнослужащие пожаловались на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Офицеры Североатлантического альянса, которые проводят инструктаж для солдат ВСУ не понимают реальной обстановки на местах боевых действий.
Сообщается, что ВС РФ в районе Харьковской области обладает внушительным боевым опытом и хорошим вооружением. Украинские солдаты постепенно перестают видеть смысл в продолжении боевых действий.
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Напомним, ранее украинские военнослужащие пожаловались на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Офицеры Североатлантического альянса, которые проводят инструктаж для солдат ВСУ не понимают реальной обстановки на местах боевых действий.
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Екатерина Коршунова