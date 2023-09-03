Минобороны: ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных официальному Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.