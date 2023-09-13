Минобороны: ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что ВКС РФ уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады ВС Украины. Об этом пишут РИА Новости.
«Штурмовой и армейской авиацией «Южной» группировки войск нанесены удары по скоплениям живой силы атакующих подразделений и бронетехники ВСУ. Уничтожены пункт управления подразделений 110-й механизированной бригады, боевая машина пехоты», — цитирует агентство слова собеседника.
Кроме того, расчёты ТОС «Солнцепек» за прошедшие сутки ликвидировали два опорных пункта ВСУ и нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы противника в Мало-Ильиновке и Верхнекаменском Артемовского района.
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Диана Аванесян