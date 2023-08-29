Минобороны: ВМФ России нанёс высокоточный удар по авиационному складу ВСУ

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Военно-морской флот РФ в понедельник ночью нанес успешный групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве добавили, что цель удара была достигнута, объект поражен.
Также в министерстве рассказали, что российская ПВО перехватила три управляемые бомбы JDAM и уничтожила 27 беспилотников за сутки.
Всего с начала СВО были уничтожены 466 самолетов воздушных сил Украины, 247 вертолетов, 6 179 беспилотников, 11 538 танков и других боевых бронированных машин, 1 146 боевых машин РСЗО, 6 095 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 480 единиц специальной автомобильной техники.
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Артем Путинцев