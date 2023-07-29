Минобороны: ВС РФ 28 июля нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

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Минобороны РФ сообщило, что российские войска 28 июля нанесли удар в Днепропетровске по пункту управления ВСУ.
Отмечается, что назначенный объект поражен, цель удара достигнута.
Напомним, ранее врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, однако понесли серьезные потери. Балицкий отметил, что Украина планирует занять позиции в Старомайорском, для обладания преимуществом для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки. Он также дополнил, что сил ВСУ слишком мало для «таких выпадов».
Также Украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы. Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.
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Напомним, ранее врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ВСУ пытались атаковать в районе Старомайорского в Запорожской области, однако понесли серьезные потери. Балицкий отметил, что Украина планирует занять позиции в Старомайорском, для обладания преимуществом для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки. Он также дополнил, что сил ВСУ слишком мало для «таких выпадов».
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Екатерина Коршунова