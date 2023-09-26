Минобороны: ВС РФ крылатой ракетой поразили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки

Российская армия нанесла удар по складу оружия и боеприпасов Вооруженных сил Украины. Информацию сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Минобороны сообщило, что склад расположен в районе деревни Киселевка в Херсонской области. В результате атаки и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, хранящих более 3 тысяч тонн боеприпасов.
Ранее оборонное ведомство сообщало о потерях украинской армии в количестве 15 военных и 10 автомобилей на Херсонском направлении.
Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак