Минобороны: ВС РФ нанесли по объектам ВСУ 8 групповых ударов за неделю

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ВС РФ за минувшую неделю нанесли восемь групповых ударов по военным объектам Украины, используя ОТРК «Искандер-М» и беспилотники. Об сообщили в Минобороны России.
«В период с 7 по 13 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что удары были нанесены по вражеским складам ракетно-артиллерийского вооружения. Также были поражены места размещения живой силы ВСУ.
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