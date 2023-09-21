Минобороны: ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности Украины

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По сообщению пресс-службы министерства обороны России, Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на четверг, 21 сентября, нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы противника в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, три гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США. На Купянском направлении подразделениями ВС РФ уничтожена самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.
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Александр Бойцов