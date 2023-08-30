Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пунктам управления и разведки ВСУ

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В Минобороны России заявили о нанесении группового удара по пунктам управления и разведки ВСУ.
«Ночью 30 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
В сообщении также уточняется, что все запланированные объекты были поражены. Таким образом, цели российских ударов были достигнуты.
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