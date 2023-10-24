Минобороны: ВС РФ нанесли удары по морским дронам ВСУ в Черном море

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Около 4:00 утра в северной части Черного моря были обнаружены три украинских безэкипажных катера. По району их обнаружения был нанесен скоординированный удар противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами.
В прошлый раз в российском оборонном ведомстве сообщали об уничтожении морского дрона ВСУ в Черном море 17 октября. До этого, 6 октября, в северо-западной части Черного моря был уничтожен украинский безэкипажный катер, направленный в сторону Крымского полуострова.
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Александр Бойцов