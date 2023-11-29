Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Артёмовское в ДНР

Фото: iStock/vadimrysev
Вооруженные силы РФ освободили населённый пункт Артёмовское в Донецкой Народной Республике, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
Поимом этого, за минувшие сутки российские военные отразили три атаки штурмовых групп, уничтожили пять танков и 12 бронемашин, а также ликвидировали до 250 бойцов Вооруженных сил Украины.
Читайте также:
РИА: Российский снайпер 4 дня ждал противника и уничтожил его одним выстрелом
Генерал НАТО фон Зандрарт признал силу российской армии
Рогов: ВСУ лишились спутниковой связи над ЛДНР и Харьковской областью
Евгения Парфентьева