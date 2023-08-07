Минобороны: ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

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В Минобороны России заявили, что российские военные отразили три вражеские атаки на Запорожском направлении.
«На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, у Новоселовки российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ. А возле Яблоневого и Новоданиловки нанесен удар по скоплениям живой силы ВСУ. Таким образом, за минувшие сутки на Запорожском направлении ликвидировано порядка 80 украинских солдат, а также вражеская боевая техника.
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