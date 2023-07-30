Минобороны: ВС РФ продвинулись на 300 метров на Купянском направлении

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Российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что на этих направлениях украинские военные потеряли более 80 солдат, 4 автомобиля, гаубицу и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Напомним, ранее российские военные уничтожили центр ремонта украинских БПЛА в Днепропетровской области. В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожили центр переучивания, пункт хранения, обслуживания и ремонта БПЛА ВСУ. Также в районе населенного пункта Ямполь в ДНР российские военные поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.
Истребительная авиация ВКС РФ в районе Воздвиженки в ДНР сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8.
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Напомним, ранее российские военные уничтожили центр ремонта украинских БПЛА в Днепропетровской области. В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожили центр переучивания, пункт хранения, обслуживания и ремонта БПЛА ВСУ. Также в районе населенного пункта Ямполь в ДНР российские военные поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.
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Екатерина Коршунова