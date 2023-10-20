Минобороны: ВС РФ ударами ракет и дронов уничтожили части «Азова»* и наемников

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Российские войска при помощи комбинированных ударов ракет и беспилотников нанесли огневое поражение подразделениям батальона «Азов»*. Также были уничтожены группы иностранных инструкторов и наемников.
Как отмечает российское оборонное ведомство, в результате этих атак был уничтожен склад хранения безэкипажных катеров (морских дронов), цех по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская по сборке оперативно-тактических ракет, а также подразделения батальона «Азов»* и иностранных инструкторов и наемников.
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Александр Бойцов