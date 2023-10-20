Минобороны: ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov
За минувшую неделю российские военные нанесли по объектам ВСУ четыре массированных удара. Уничтожен украинский склад безэкипажных катеров, а также склады с артиллерий и горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что с 14 по 20 октября, под массированные удары высокоточным оружием и беспилотниками ВС РФ попали склады ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением и горюче-смазочными материалами. Также уничтожены производственные цеха предприятий, которые занимаются выпуском вооружения и военной техники для ВСУ.
Ранее в Минобороны также заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили семь украинских истребителей МиГ-29.
Читайте также:
В Польше предупредили ВСУ о новом мощном оружии ВС РФ
Путин обсудил с Совбезом технологии для обеспечения безопасности РФ
В медбригады на СВО добавили специалистов по ранам от кассетных снарядов
«В результате ударов уничтожены: склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования «Азов», иностранных инструкторов и наемников», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Читайте также:
В Польше предупредили ВСУ о новом мощном оружии ВС РФ
Путин обсудил с Совбезом технологии для обеспечения безопасности РФ
В медбригады на СВО добавили специалистов по ранам от кассетных снарядов
Элина Позднякова