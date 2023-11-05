Минобороны: ВС РФ уничтожили склад средств авиапоражения на аэродроме Днепр

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Аэропорт Днепр в Днепропетровской области, использовавшийся ВВС Украины, стал объектом массированного ракетного удара со стороны российских войск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.
Особенно удачным оказался удар по одной из пусковых установок системы противовоздушной обороны NASAMS. После попадания произошла детонация одной из ракет, в результате чего произошла цепная реакция, которая вызвала взрыв остальных резервных боеприпасов. Последующие взрывы привели к повреждениям других пусковых установок и оптико-электронному комплексу наведения NTAS.
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Александр Бойцов