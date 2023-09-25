Минобороны: ВС РФ уничтожили украинский истребитель МиГ-29

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Военно-космические силы России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево около Кривого Рога. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Ранее советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Украина, несмотря на недостаток вооружения, не собирается брать всё, что ей предлагают. Этими словами он отказался от предлагаемых Францией истребителей Marage 2000, которые уже давно устарели. К тому же, Игнат заявил, что Украина собирается сосредоточиться на одном или максимум двух типах истребителей. В частности, речь идёт о F-16.
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Анастасия Чинкова